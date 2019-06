Belen weekend in famiglia e prove di matrimonio

Schiena nuda, scorci di seno, stacco di coscia da urlo, tulle e pizzo bianco a velare la pelle seminuda. Belen provoca i fan con una serie di video social ad alto tasso erotico durante uno shooting: indossa abiti bianchi, una sorta di prova di nozze bis. E i follower sognano. La vorrebbero rivedere all’altare con Stefano De Martino e sperano che la famiglia si allarghi presto. Così, basta che la Rodriguez posti uno scatto con il numero 3 dipinto sul volto, che tutti intravedono il messaggio di una cicogna. Insomma Belen Rodriguez si gode questi ultimi giorni pre-matrimoniali.

Belen e Stefano: è tornato l'amore di un tempo

Era una pubblicità, ma i follower di Belen e Stefano hanno sperato fosse l'annuncio tanto atteso di una nuova gravidanza. E chissà che presto non vengano accontentati. Si dice anche che rinnoveranno i voti nuziali durante una cerimonia sul mare a Ibiza, la location perfetta della loro storia d’amore. Intanto la showgirl e il ballerino vivono questa ritrovata intesa come due innamorati alla prima cotta. Postano scorci di vita familiare, mani che si intrecciano, strade che si incrociano e l'amore per il figlio Santiago fa da filo conduttore in questi nuovo capitolo del loro amore.