Benedetta Mazza e Stefano Sala non si sentono più

Stefano Sala e Benedetta Mazza hanno perso i contatti. Neanche un’amicizia lega a quanto pare ormai i due ex gieffini. E pensare che durante il Grande Fratello Vip 2018 pareva essere nato un idillio tra loro, che prefigurava pure qualcosa di più importante, anche se nel corso del reality i due si sono sempre dichiarati nient’altro che amici. Allora Stefano Sala era sentimentalmente impegnato con Dasha, quindi, a telecamere spente, aveva annunciato la rottura.

Adesso Stefano e Dasha fanno ancora coppia, Benedetta è acqua passata. Ma come siamo arrivati a questo? Suona, in effetti, piuttosto strano che da amici “per la pelle” abbiano tagliato ogni ponte. Non che sia impossibile, talvolta semplicemente la vita conduce in direzioni opposte e porta ad allontanamenti. Andiamo a scoprire le parole di Benedetta Mazza.

Benedetta Mazza: "Io non sento più Stefano"

L’ex concorrente del reality al settimanale Di Più ha raccontato dei futuri progetti televisivi: il Grande Fratello Vip, oltre che aprirle nuove strade, è stata un’esperienza preziosa per conoscere persone meravigliose. Da lì ecco la domanda su Stefano, se si sentono ancora e se non c’è stato del tenero tra loro. Benedetta ha spiegato che con Stefano non sono mai andati oltre una sana amicizia e ad oggi non si parlano più. Lei preferisce concentrarsi sul lavoro: "Con Stefano non è andata oltre l’amicizia enon ci sentiamo più. Ora voglio dedicarmi al lavoro".

In seguito alla discussa intervista, la ragazza ha deciso di intervenire sui canali social attraverso una serie di Instagram stories pubblicate nella pagina. Ha raccontato che sono state riportate cose assolutamente non veritiere, perciò si è resa necessaria la smentita ufficiale. Forse questa intervista non è affatto ciò che è la realtà. E le dispiace parecchio poiché ha toccato diversi argomenti. È consapevole di ciò che dice, ha ancora una buona memoria. Che il riferimento vada pure a Stefano Sala e quindi è inesatto che non hanno più alcun rapporto? Invece di chiarirsi, il mistero si infittisce.