Benedetta Parodi pronta a lasciare Domenica In

Dopo rumors e smentite, conferme e ancora smentite, sembra arrivata la fine per Benedetta Parodi a Domenica In. Infatti, come scrive il Corriere della Sera, questa settimana andrà in onda solo una breve clip già registrata della Parodi che poi non dovrebbe apparire più nel programma di viale Mazzini.

La parabola delle coppia inseparabile sembra dunque al termine. Le due sorelle hanno provato a non mollare nonostante le critiche per il flop di share e di ascolti. Il ruolo di Benedetta nel corso degli ultimi tempi era stato fortemente ridimensionato. Si è parlato di liti tra le due (una volta Benedetta è uscita prima dallo studio). E ogni volta arrivavano le smentite. Adesso però è arrivato il momento di separarsi.

Cristina Parodi a Tv Talk avveva dichiarato qualche settimana fa: "Mi spiace moltissimo. Era un nostro sogno. Sarebbe stato bello continuare. Benedetta aveva bisogno di tempo, non era un volto di Rai1".