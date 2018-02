"Benedetta Parodi verso l'addio a Domenica In"

Ancora acque agitate a Domenica In. Di fatto lo share del programma non è mai decollato e le sorelle Parodi hanno sempre subito il sorpasso della concorrenza di Domenica Live. L'esperienza del duo Cristina-Benedetta in conduzione a quanto pare è destinata a finire. E di certo a farne le spese sarà quasi certamente Benedetta, sempre più ai margini del programma con la sorella Cristina al timone delle interviste del contenitore domenicale di Rai Uno.



Così, secondo alcune indiscrezioni riportate da Alberto Dandolo su Oggi, la Parodi potrebbe dire addio al programma per tornare a guidare una trasmissione in proprio. Infatti Benedetta avrebbe espresso il desiderio di ottenere un nuovo programma tutto suo e senza coabitazione con la sorella. Gli indizi portano nuovamente verso real time dove Benedetta ha già fatto un'esperienza con Bake Off. Il contratto con la Rai è biennale ma potrebbe esserci una chiusura anticipata per tornare in pista con una nuova avventura.