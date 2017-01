Bettarini, Wanna Marchi, Ceccherini: quest'anno ci sarà «L'Isola dei Peccatori»

Altro che Isola dei Famosi, sarà un'Isola dei Peccatori. Se le indiscrezioni riportate negli ultimi giorni (e rilanciate ieri dal sito Dagospia) troveranno una conferma, il reality di Canale 5 che dovrebbe ripartire a fine gennaio raccoglierà un gruppo di naufraghi ancora più trash del solito. Tanto, dalle parti di Mediaset, questo tipo di programmi servono solo a fare ascolti e cassa. Pensate un po': l'inviato sull'isola, che fa da braccio destro ad Alessia Marcuzzi, dovrebbe essere quello stesso Stefano Bettarini che ha dato una pessima prova di sé nell'ultimo Grande Fratello, sparlando delle sue amanti e soprattutto della madre dei suoi figli, Simona Ventura. Per una roba del genere (che all'epoca si disse fece infuriare i vertici Mediaset) una televisione dovrebbe metterlo al bando a vita: invece che si fa? Lo si premia nel programma di punta successivo. Tanto che - si dice - pure la Marcuzzi, che è abituata a qualsiasi bizza, si è indignata e pare abbia espresso la propria contrarietà all'idea. Boh, forse, a Mediaset si sentono dei «redentori» e vogliono offrire una seconda chance al «peggiore» concorrente dell'anno televisivo, palma che condivide con il «collega» Clemente Russo. Così come potrebbero offrire una possibilità di redenzione a un'altra schiera di reietti della società televisiva: in primo luogo Wanna Marchi e figlia, Stefania Nobile, le cui truffe vennero svelate da Striscia la notizia e che ora hanno pagato il conto con la giustizia. Il loro possibile sbarco sull'Isola ha già scatenato polemiche e indignazione. Altro peccatore che potrebbe provare a riabilitarsi è Massimo Ceccherini che fu bandito dal reality ben 10 anni fa a causa di una bestemmia scappata in diretta quando ancora il programma andava in onda su Raidue. E, per non farsi mancare niente, pare (e qui speriamo che a redimersi siano gli autori del programma) che tra le candidate a far parte del cast ci sia pure Dayane Mello, una modella che si ricorda soltanto per aver sfilato senza le mutande e con spacco inguinale sulla passerella del Festival di Venezia. Insomma per lei sarebbe un'Isola dei nudisti. Infine, tra le indiscrezioni, appare pure Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e donne, che l'ha combinata grossa essendo stato cacciato addirittura da Maria De Filippi, che di personaggi strambi ne ha visti tanti nelle sue trasmissioni: fu mandato via per una «combine» con una concorrente. Insomma, ognuno di questi ha qualcosa da farsi perdonare. Altrimenti, in effetti, non sarebbe un tipo da Isola...LR