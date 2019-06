Bette Midler posta una bufala su Trump: i social la massacrano

Bette Midler è stata al centro di un’autentica bufera social. La cantante e attrice, commentando la visita nel Regno Unito di Donald Trump, ha postato sul suo account Twitter un articolo riguardante una presunta dichiarazione che il presidente degli Stati Uniti avrebbe fatto al magazine People nel 1998. “ Se mi candidassi – recita il ritaglio – lo farei da Repubblicano. Sono il gruppo di elettori più stupido del Paese. Credono a tutto ciò che dice Fox News. Potrei mentire e loro sarebbero ancora lì a bersela. Scommetto che i miei numeri sarebbero fantastici ”.

He certainly knew his crowd. pic.twitter.com/MHJl12CGsp — Bette Midler (@BetteMidler) 3 giugno 2019

“ Di sicuro conosceva la sua gente ”: così Bette Midler ha accompagnato il suo tweet. Tuttavia le dichiarazioni riportate e attribuite a Trump sono una fake news di qualche anno fa: quelle parole sono state smentite dal diretto interessato e dallo stesso People già nel 2015. Molti utenti hanno notato l’errore e si sono precipitati sui social network per criticare l’attrice e le sue scarse capacità di ricerca. “ Quest’articolo è completamente falso e ogni persona informata sa che è una bugia ”, è uno dei tanti commenti apparsi in calce al post.

Bette Midler, fake news su Trump: il post di scuse

In un post successivo, la Midler ha chiesto scusa per non aver verificato le sue fonti. “ Chiedo scusa – ha scritto l’attrice – Questa citazione si è rivelata essere un falso del periodo 2015-2016. Non so come mi sia sfuggito, ma suona COSÌ simile a lui che ho creduto fosse vero! ”.

I apologize; this quote turns out to be a fake from way back in ‘15-16. Don’t know how I missed it, but it sounds SO much like him that I believed it was true! Fact Check: Did Trump say in '98 Republicans are dumb? https://t.co/NY9s6V49el via @rgj — Bette Midler (@BetteMidler) 3 giugno 2019

Successivamente, l’attrice candidata all’Oscar per The Rose e Giorni di gloria... giorni d’amore ha rincarato la dose condividendo un’immagine che “certifica” la cattiva fama di Trump in Gran Bretagna. “ Fatevene una ragione, Trumpsters!!! ”, il suo caption.

This, however, is real. Suck it up, Trumpsters!!! https://t.co/haiNYu2L8A — Bette Midler (@BetteMidler) 3 giugno 2019

L’antipatia della Midler per “The Donald” ha radici lontane. Agli esordi della sua carriera nell’imprenditoria e in televisione, Trump disse che Bette Midler è una donna “estremamente brutta”.