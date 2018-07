Beyoncé e Jay Z in vacanza in Italia

Vacanze in famiglia per la famiglia Carter: Beyoncé e Jay-Z fanno tappa a Capri con il loro yacht.

In questi giorni, i due artisti sono stati avvistati sull'isola in provincia di Napoli e hanno pubblicato un piccolo video su Instagram. Nel filmato di pochi secondi, i coniugi sono seduti su una scalinata e appaiono felici e innamorati.

Lo sbarco a Capri è avvenuto a bordo di un tender che li ha raccolti dal Kismet, uno yacht a noleggio, che comprende ampie aree tra cui una piscina, un cinema privato e spazi sia interni che esterni molto comodi e lussuosi. È qui che la famiglia sta viaggiando attraverso il Mediterraneo con i tre figli: Blue Ivy e i gemelli Rumi e Sir, che però non sono scesi e hanno atteso il ritorno della coppia, che è avvenuto nella notte. Prima di giungere a Capri, i Carter sono stati in Sicilia, sulla Costiera amalfitana e a Ponza.

Un giro a Capri per Beyoncé e Jay-Z si è tradotto in lunghe passeggiate romantiche e uno stop - in serata - in piazzetta per la cena, che è stata consumata in un locale tipico, che ha provveduto a servire alla famigliola le proprie specialità. Tra gli outfit sfoggiati da Beyoncé uno assolutamente in tema con il fascino estivo e chic dell'isola di Capri: paglietta in testa, camicetta e pantaloncini in denim.

Alla fine della giornata, la coppia ha preso un taxi per guadagnare il Porto Turistico di Marina Grande: qui li ha attesi sempre un tender per farli risalire sullo yacht.