"Biaggi volta pagina: Natale a due con una modella americana"

Max Biaggi e Bianca Atzei si sono lasciati ormai da due mesi e se la cantante ricomincia dall'Isola dei Famosi, l'ex pilota ricomincia dal cuore.

Sì, proprio così, perché secondo il settimanale Chi, Max Biaggi avrebbe già archiviato la storia d'amore con Bianca e starebbe frequentando una modella americana. La rivista diretta da Alfonso Signorini, nel numero in edicola da questa settimana, rivela che l'ex pilota avrebbe passato le vacanze di Natale a Ortisei insieme "a una giovane modella americana".

"Max Biaggi - scrive la rivista - ha trascorso le vacanze natalizie a Ortisei. E non era da solo. A fargli compagnia una giovane modella americana, che lui presentava come una 'cara' amica". Insomma, pare proprio che per l'ex campione sia già arrivato il momento di voltare pagina e il Natale "a due" ne è un chiaro segno.

E se Max ricomincia dall'amore, Bianca ricomincia dal lavoro.