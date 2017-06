Bianca Atzei annulla concerto ​per stare vicino a Max Biaggi

La cantante Bianca Atzei ha annullato il concerto che avrebbe dovuto tenere questa sera a Orte Scalo, in provincia di Viterbo, per stare vicina al fidanzato Max Biaggi ricoverato all'ospedale San Camillo dopo un incidente in moto.

Il messaggio

E' stata la stessa Atzei a comunicato tramite Twitter. " Volevo avvisare tutte le persone che avevano intenzione di venire e condividere la mia festa in musica che non potrò esserci per stare vicina a Max", scrive. "Mi scuso, so che comprenderete e spero quanto prima di poter recuperare la data e poter cantare insieme in un momento più sereno e felice ", aggiunge.

Su Instagram, la Atzei riferisce di un Biaggi " forte e testardo. Questa notte è stato sottoposto ad un trattamento per respirare meglio e per fare in modo che le condizioni non si aggravino. E' una roccia e vi ringrazia uno ad uno. Io, quando posso, gli leggo tutti i vostri post per dargli forza. Mi ha detto di dirvi che la vostra energia e il vostro affetto lo fa sentire meglio ".