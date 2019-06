Bianca Atzei presenta il suo compagno sui social

Chi è il nuovo fidanzato di Bianca Atzei? Non è una novità perché la cantante sarda ex fidanzata di Max Biaggi era già stata beccata con il suo nuovo amore, con la sua Iena Stefano Corti . Quelle però erano foto scattate dai paparazzi, anche se il loro legame era evidente non c’era stato nessun annuncio, nessuna dichiarazione. Bianca Atzei dopo quelle foto pubblicate da Diva e Donna è uscita allo scoperto, pur non avendo mai nascosto niente, e ha scritto un post su Instagram in cui descrive il suo momento, la sua felicità. Ha ritrovato la serenità, è di nuovo felice; l’addio di Max Biaggi per lei è stato terribile, anche a L’Isola dei famosi l’abbiamo vista piangere tanto e ancora per lui. Sono dolori che presto passano, soprattutto se accanto c’è una persona che inizia a farti battere di nuovo forte il cuore.

Bianca Atzei presenta il suo uomo su Instagram

Non solo tanto amore ma anche tanta allegria, insieme infatti Bianca e Stefano Corti si divertono un mondo. Si prendono in giro di continuo nelle Stories di Instagram. Lui prova a cantare e lei non può che bacchettarlo: "Sono felice che vi state accorgendo dei miei occhi luminosi. Si, lo sono e sto bene. Respiro aria pulita, vento fresco e pensieri sereni. Ormai mi conoscete e con voi ho condiviso tutte le mie emozioni. E son contenta di condividere con voi questa serenità che ho nel cuore in questo momento. Vi voglio bene."