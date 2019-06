Bianca Guaccero: la prova costume è superata a pieni voti

Ormai è arrivata la stagione della prova costume: anche Bianca Guaccero, come molte sue colleghe vip, ha postato la prima foto in bikini lasciando di stucco tutti i suoi fans.

Ultimamente non si è fatto che parlare della sua forma fisica: per il pubblico Bianca Guaccero è diventata troppo magra. Tra la preoccupazione generale dei fan è spuntata anche qualche polemica di troppo in merito. La bella conduttrice però ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in bikini al mare, che in qualche modo sembra aver messo a tacere tutte le malelingue. Bianca Guaccero infatti appare in splendida forma, nonostante i sospetti sulla sua condizione fisica.

La foto pubblicata da Bianca Guaccero

Prova costume superata dunque? Sembrerebbe proprio di sì. Bianca esibisce un fisico tonico e allenato, quasi statuario: addome scolpito, gambe marmoree e sorriso smagliante, a confermare che non solo sta bene, ma è anche una bellissima donna. Sarà l’energia dell’estate o il relax della vacanza, ma con questo scatto la Guaccero non lascia modo ai fan di preoccuparsi per lei: sorridente e serena, corre in riva al mare con un bikini mozzafiato e un corpo da fare invidia. Il suo corpo non mostra punti deboli né alcun segno di cedimento. Il volto a volte appare però un po’ scavato, senza contare la vita sottile e le braccia esili. A quanto pare però non c’è alcun problema di salute dietro al suo dimagrimento. La forma fisica invidiabile è merito, a quanto pare, di una dieta piuttosto rigorosa. La diretta interessata ha rivelato i dettagli di questo regime ipocalorico che riesce a portare avanti giorno dopo giorno. Per nutrirsi correttamente ma al tempo stesso tenersi leggera, la Guaccero consuma una colazione dolce: fette biscottate, marmellata, latte e caffè. Durante il pranzo si può concedere un bel piatto di pasta, condito con un sugo a scelta (meglio se semplice, con pochi condimenti). Non mancano poi gli spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio: una porzione di frutta oppure un piccolo toast