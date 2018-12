Il bikini della Ratajkowski è da urlo su Instagram: follower in delirio

Emily Ratajkowski è una delle donne dello spettacolo più conosciute, seguite e amate degli ultimi anni. La supermodella e attrice nata a Londra, ma naturalizzata statunitense, infatti, vanta quasi 21 milioni di follower su Instagram che non perdono tempo per commentare i suoi tanti video e foto postati durante il suo lavoro ma anche durante la sua vita quotidiana. La bella Emily ha avuto una relazione dal 2014 al 2017 con il produttore Jeff Magid, mentre da nemmeno un anno, il 23 febbraio 2018, si è sposata con l'attore Sebastian Bear-McClard.

Emily, dunque, è solita postare foto da urlo sul suo profilo Instagram e questa volta si è superata con uno scatto davvero hot in bikini che ha ottenuto un milione e ducentomila like con una valanga di commenti da parte dei suoi fan che non hanno lesinato complimenti e apprezzamenti di ogni genere. La Ratajkowski, tra l'altro, ha dichiarato di essere una "tifosa-simpatizzante" per la Juventus con tanti tifosi bianconeri che hanno trovato un motivo in più per seguire una delle donne più belle nel mondo della moda e non solo.