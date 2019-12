Per Bill Cosby è stata confermata la condanna per violenza sessuale

Ci sono novità dell’ultimo minuto per il caso di Bill Cosby. Il celebre attore americano, conosciuto per aver preso parte alla storica sit-com "I Robinson", nel 2018 era stato giudicato colpevole di aver drogato e violentato una ex dipendente della Temple University. Ora, come riporta l’agenzia AGI, l’attore ha perso l’appello ed è stato condannato per il reato commesso.

Una corte d’appello della Pennsylvania, interrogata sulla controversia, ha respinto la richiesta dei legali di Bill Cosby di annullare la sentenza di primo grado. Il motivo? L’attore, oggi 82enne, ha affermato che gli sarebbe stato negato un giusto processo dopo la condanna dello scorso anno, in cui secondo i giudici, sarebbe stato colpevole di aver aggredito sessualmente Andrea Constand. Le prove a suo carico erano schiaccianti, tanto da rivelare che Bill Cosby avrebbe realmente drogato e abusato della donna nella sua casa di Filadelfia, nel 2004.

I legali hanno sempre cercato di sostenere una tesi diversa, accusando il magistrato di aver impropriamente permesso alle cinque donne di essere state interrogate nel nuovo processo, avviato lo scorso anno. Le testimonianze, sempre secondo le parole dei legali dell’attore americano, sarebbero inutilizzabili per via di una legge statale, che consentirebbe la testimonianza se le prove mostrate da Cosby, potrebbero fornire dettagli ben specifici su come aveva drogato e molestato le sue vittime. L’istanza però è stata respinta e ora la condanna della corte d’Appello, conferma quanto è stato precedentewmente stabilito.

Bill Cosby per ora è in detenzione provvisoria nella prigione di Phoenix, in una struttura di massima sicurezza situata poco distanza dal Filadelfia. Rischia una pena dai tre ai dieci anni nella stessa prigione in cui è rinchiuso. Il caso non è chiuso, è ancora aperto, ma da quel che sembra, non c’è nessuna speranza che la sentenza possa essere ribaltata.

Fin da quando è scoppiato il caso, Bill Cosby è stato costretto ad affrontare da solo la gogna mediatica, allontanato da amici e parenti e, soprattutto, dai colleghi. Popolare per tutti gli anni ’80 e ’90 grazie alla celebre sit-com di cui era anche attore protagonista, queste accuse hanno gettato del fango sulla vita di Cosby, da sempre ritenuto una persona di colore a modo e con pochi grilli per testa. Abile mattatore e comico arguto, da tempo era lontano dalle scene. È tornato in scena causa forza maggiore. Questa però non è una serie tv, ma la dura realtà.