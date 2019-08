Bosco Cobos a casa di Mara Venier: la loro amicizia è senza tempo

Sembra proseguire a gonfie vele l’amicizia tra Bosco Cobos Vida e Mara Venier. L’attore spagnolo e la conduttrice veneziana si sono conosciuti all’Isola dei Famosi 2015, dove lui supportava l’amico Jonas Berami e lei ricopriva il ruolo di opinionista. Da allora l’amicizia tra i due è cresciuta sempre più e il legame è diventato più forte e intenso. Tanto che di recente Bosco, che dopo l’esperienza alla prima edizione del Grande Fratello Vip è tornato a vivere in Spagna, è stato ospite di zia Mara. L’artista e la sua amica speciale hanno trascorso delle vacanze romane all’insegna delle confidenze e delle risate, ingredienti fondamentali del loro rapporto che va avanti da anni.

Bosco Cobos Vida e le parole d’affetto per Mara Venier

"Nelle scorse settimane sono stato a Roma a casa di Mara Venier. Le voglio tanto bene e per me è la mia "mamma" italiana. Ascolto sempre i suoi consigli, tutto ciò che mi ha detto per me è stato molto utile. Il regalo più bello che mi ha fatto l’Italia non è stata la popolarità: è stata Mara!". Questo ha dichiarato Bosco Cobos Vida in un’intervista concessa al settimanale Mio. L’attore, opinionista, scrittore e speaker radiofonico condivide con la Venier la passione per la musica italiana e in particolare per Mahmood, l’ultimo vincitore del Festival di Sanremo: "È stata Mara a farmi conoscere musicalmente Mahmood regalandomi il suo cd, mi piace moltissimo e spero che io e lei riusciremo a organizzarci per andare a un suo concerto e conoscerlo dal vivo".