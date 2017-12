Box Office

È, da sempre, il fine settimana più atteso sul grande schermo, quello che apre, ufficialmente, il periodo natalizio, contrassegnato, di solito, dalle pellicole di punta che il pubblico potrà vedere durante le feste. Anche se quest'anno, ad onor del vero, alcuni film importanti, sono stati opportunamente programmati nei weekend successivi, evitando così il pericolo di essere fagocitati; a cominciare dalle commedie italiane. Ovviamente, gli occhi erano puntati, soprattutto, sul debutto di Star Wars - Gli Ultimi Jedi che è partito discretamente bene, con un incasso di 4.605.643 euro (che salgono a 5.895.795 considerando anche il mercoledì 13). Va detto che l'ottavo capitolo della saga ha fatto meglio di Rogue One: Star Wars Story, uscito lo scorso anno, ma perde il confronto, al momento, con Episodio VII che iniziò forte con 6.620.276 euro. Poco male, considerando che i soldi incassati hanno lanciato anche il botteghino generale, in crescita non solo rispetto a sette giorni fa, ma anche nei confronti del dato 2016. E veniamo alle note dolenti. I tre cinepanettoni nelle sale (Poveri ma ricchissimi, Natale da Chef, Super vacanze di Natale) hanno fatto complessivamente peggio dei tre usciti lo scorso anno. Anche se, a onor del vero, l'unico che può sorridere è il film di Brizzi che ha debuttato meglio (terzo con 1.089.664) rispetto al precedente Poveri ma ricchi. Soprattutto, non ha convinto il collage nostalgico di De Laurentiis (solo settimo con 262.207 euro). Per il resto, buon quarto posto per Woody Allen e il suo riuscito La ruota delle meraviglie (651.161 euro).