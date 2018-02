Box Office

Il filo nascosto è, al momento, il più bel film uscito, non solo quest'anno, ma da parecchio tempo a questa parte. E il pubblico deve averlo percepito, regalandogli la miglior media per copia (4.205 euro) in questo ultimo fine settimana di febbraio. Mese, tra l'altro, che si è chiuso positivamente rispetto a un anno fa, grazie a una programmazione di titoli di qualità che ha spinto la gente a ritornare, nuovamente, nelle sale. Per dire, il weekend si è chiuso con un +13,6% nei confronti del dato 2017, il che, ovviamente, fa fregare le mani agli esercenti, e non solo per il freddo. Il film diretto magistralmente da Paul Thomas Anderson ha esordito al quarto posto con un incasso di 1.080.556 euro, risultato interessante per una pellicola così raffinata e particolare. Davanti, continua a regnare Muccino con il suo A casa tutti bene, giunto ormai a quota 6.666.215 euro, davvero impressionante, che precede Black Panther e, soprattutto, il grande favorito, nella notte degli Oscar, La forma dell'acqua (3.549.190 euro già incassati). La seconda novità più alta in classifica è Belle & Sebastien 3, partito con 1.023.217 euro, cifra nella media rispetto agli episodi precedenti. Settima posizione per La vedova Winchester, film horror (ma non troppo) che ha totalizzato 682.230 euro. Decisamente male, invece, l'arrivo nelle sale di Sconnessi, la pellicola davvero sciapa, diretta da Marazziti, solo ottava con 641.991 euro. Peggio ha fatto Figlia mia (dodicesimo) unico film italiano in gara a Berlino (e rimasto a mani vuote), mentre il quindicesimo posto del brillante The Disaster Artist va spiegato con la sua uscita tecnica (solo 62 schermi di programmazione).