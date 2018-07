Ormai, per avere notizie interessanti da commentare, bisogna guardare al mercato Usa, visto che da noi, ogni fine settimana, il dato del botteghino è un pianto greco. E così, si scopre che, negli Stati Uniti, il cartone Gli Incredibili 2 ha superato i 500 milioni di dollari complessivi. Dato da record perché è la prima volta che una pellicola d'animazione supera il mezzo miliardo nel mercato domestico. Un titolo estivo che, noi, ci guardiamo bene dal far uscire ora, rimandando l'appuntamento al 19 di settembre, in un week-end dove, al momento, sono già programmate otto uscite. Negli Usa è già nelle sale anche uno dei titoli più attesi di questa estate cinematografica, ovvero il sequel Ant-Man and the Wasp (tranquilli, non affannatevi a cercarlo nei nostri cinema, in quanto sarà nelle sale italiane solo dal 14 agosto, mentre, in Internet, è già visibile, in americano, nei siti pirata) che ha rastrellato 76 milioni di dollari. Per tacere di Soldado, il seguito del bellissimo Sicario, che è diretto dal nostro Stefano Sollima con ottimi risultati al botteghino Usa, ma che arriverà in Italia solo ad ottobre. Noi, ci accontentiamo del primo posto di The First Purge, quarto capitolo della saga fortunata de La Notte del Giudizio, che è partito con 538.255 euro, ovvero unico titolo ad aver superato, come media copia, i mille euro (1.831 a schermo). Le altre nuove uscite? Quinta la commedia Prendimi! (141.159) che precede di una posizione il drammatico (e riuscito) Stronger (113.551). Ottavo, il cartone Nobita e la grande avventura in Artartide. Risultato di tutta questa incomprensibile strategia di distribuzione? Un box office in calo del 50% rispetto al 2017. Così è se vi pare.