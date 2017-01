Brad Pitt e Kate Hudson insieme? Parla il fratello

Kate Hudson e Brad Pitt, è nato un amore? Al momento, non giungono conferme: dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie, all'attore sono stati attribuiti diversi flirt, come quello subito smentito con la collega Marion Cotillard.

Quel che è certo è come le riviste di gossip di tutto il mondo si stiano scatenando. Un problema che non sembra turbare minimamente, a quando pare, la famiglia Hudson, dove tra l'altro tutti sono attori e conoscono bene i rischi della fama. Per questo motivo il fratello maggiore di Kate, Oliver Hudson, ha deciso di ricorrere all'ironia in un lungo post su Instagram, in cui ha pubblicato la copertina di una rivista con mamma Goldie Hawn, sorella e presunto futuro cognato.

L'attore ha dato quindi libero sfogo alla fantasia, narrando le inverosimili giornate con Brad Pitt: il divo è dipinto come estremamente " disordinato ", non solo a casa della fascinosa Kate, dove si dice si sarebbe trasferito, ma anche presso l'appartamento dello stesso Oliver. Tra i passaggi più divertenti, si legge: " Insiste che i miei figli lo chiamino zio B e ha perso la più piccola al molo di Santa Monica per 2 giorni. "