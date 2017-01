Brad Pitt riappare in pubblico: standing ovation ai Golden Globe

La sua partecipazione non era in programma e, quando è salito sul palco, Brad Pitt ha fatto impazzire il pubblico in sala, colleghi compresi.

Il suo arrivo a sorpresa sul palco dell’Hilton Hotel di Beverly Hills, dove si stavano svolgendo i Golden Globe, ha scatenato una vera e propria standing ovation in sala.

L'attore più bello di Hollywood, ricevuto con moltissimi applausi dagli amici, Matt Damon compreso, ha fatto la sua prima apparizione a quasi quattro mesi dal divorzio da Angelina Jolie.

Anche sui social network i fan si sono scatenati in numerosi commenti facendo notare che, a 53 anni compiuti a dicembre, l'attore è in splendida forma.