Brad Pitt: "A Venezia alla première di Fight Club io e Edward Norton eravamo strafatti"

Ospite del podcast "WTF" di Marc Maron, l'attore Brad Pitt ha raccontato di essersi presentato strafatto di marijuana a una prestigiosa première cinematografica e di non aver fatto altro che ridere durante tutta la proiezione del film in anteprima mondiale, finendo per essere guardato malissimo da tutti gli altri ospiti presenti in sala. Era la Mostra del Cinema di Venezia del 1999 e il film che presentava al Lido era il cult " Fight Club " di David Fincher, in cui recitava accanto ad Edward Norton.

" Per qualche ragione io e Edward abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea fumarci una canna prima del red carpet e di sorbirci ancora una volta la visione del film ", ha detto l’attore 56enne, definendo quell’esperienza come "molto divertente", anche se ormai " lontanissima " dal suo modo di essere di oggi, in cui droghe e alcol sono solo un ricordo dopo essersi disintossicato grazie al sostegno di amici come Bradley Cooper.

Pitt ha ricordato di essere stato seduto accanto al direttore della Mostra, Alberto Barbera, che aveva selezionato tra mille polemiche il film di Fincher. " Appena iniziò il film io ed Edward, che eravamo entrambi strafatti, ci siamo accorti che nessuno rideva alle nostre battute, forse troppo di cattivo gusto per la platea veneziana. Arriva la prima battuta e nessuno rideva. Poi un’altra e ancora niente. C'era il gelo totale ". La freddezza con cui ospiti e stampa stavano accogliendo il loro film, senza mai lasciarsi scappare nemmeno una risata, scatenò per reazione in Pitt e Norton una " ridarella incontenibile " tanto che i due non riuscirono a trattenere le loro fragorose risate, anche ispirate, come ha ammesso Pitt, " dall’effetto della canna che ci eravamo fumati poco prima ".

Più il film andava avanti con il pubblico silenzioso e impassibile e più i due attori trovavano assurda e divertente quella situazione. "N on eravamo imbarazzati, né temevamo che il film fosse stroncato dai critici in sala. Trovavamo invece tutto così divertente perchè eravamo due idioti che ridevano delle loro stesse battute ".