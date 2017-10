Briatore e il bacio sospetto in hotel: "Aspettavo due persone, ecco cos'è successo"

Flavio Briatore nega il tradimento e nega il bacio, paparazzato dalla rivista Spy, con un ragazza mora. L'imprenditore lo fa in esclusiva sulle pagine di Novella 2000: " Quella ragazza mi ha salutato ".

"Vi spiego cosa è successo"

" Non devo dire niente, perché non c’è niente da dire ": si apre così la conversazione tra Novella 2000 e il marito della Gregoracci. Flavio spiega che si trovava Al Grand Hotel De Russie, luogo che " non è certo quello il posto per incontri clandestini ". Poi spiega quello scatto apparso su Spy: " C'era un gruppo di ragazzi, saranno stati una decina, ragazzi e ragazze, credo di Frosinone, mi hanno riconosciuto. Hanno chiesto potevano farsi, qualche selfie come me. Li ho fatti volentieri. Hanno iniziato a scattare, a farsi i selfie. Sono stati piacevoli, educati e dopo qualche selfie con me, durante i saluti, mi ha salutato quella ragazza ed è stata scattata anche quella foto ".