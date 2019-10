Bufera su Chiara Ferragni. "Ma usi il Photoshop anche sul piccolo Leone?"

Le vacanze non finiscono mai per Chiara Ferragni. Tra una sfilata e un selfie, la celebre influencer con Fedez e figlio a seguito, sta trascorrendo un week-end di relax in un resort di lusso nel cuore delle Alpi Svizzere, visitato già un anno fa quando il piccolo Leone non era ancora nato. In quello stesso posto Fedez aveva baciato la pancia di Chiara Ferragni, come augurio per l’arrivo del loro primo figlio e, un anno dopo, in quello stesso posto, è stata riprodotta la foto ma con un Leone divertito che fa il bagno in piscina.

Di questo fine settimana però, c’è una foto pubblicata dalla Ferragni, che è stata aspramente criticata dai fan. In molti hanno notato un particolare evidente che riguarda proprio il piccolo Leone, ed è subito scoppiata la polemica. Nel mirino è finito uno scatto del figlio di Chiara, avvolto in un soffice accappatoio bianco, e ritratto con viso stupito. Un momento di coccole tra madre e figlio che, secondo alcuni follower, sarebbe stato rovinato da un abuso di Photoshop. Sotto l’occhio indagatore degli haters è finita la gamba destra di Leo che, a prima vista, sarebbe più magra e sottile dell’altra. Un effetto ottico oppure Chiara Ferragni ha modificato (male) la foto di suo figlio?

"Ma ti rendi conto? Modifichi le foto di tuo figlio per farlo sembrare più magro? Sei la peggiore", scrive un utente. Molti sono i messaggi di accusa, ma una donna fa notare il trucco che c’è dietro lo scatto incriminato. "Se guardate bene, il bambino ha piegato il piede in dentro, quindi quello che è stato fotografato è la sua caviglia", commenta la follower. Sta di fatto che, ancora una volta, Chiara Ferragni ha scatenato l’ira dei suoi fan.