Bufera su Fabio Rovazzi e Gianni Morandi: "Avete cantato in playback"

Ieri sera è andata in onda su Rai1 la prima puntata dei Wind Music Awards. Sul palco dell'Arena di Verona ha cantato anche Fabio Rovazzi che ha duettato, a sorpresa, con Gianni Morandi.

La loro canzone "Volare" sta raggiungendo in questi giorni milioni e milioni di visualizzazioni ma ieri sera l'arrivo a sorpresa sul palco di Gianni Morandi sul palco ha fatto impazzire il pubblico.

Da casa, però, non sono mancate le polemiche per il presunto playback dei due durante l'esibizione. Molti si sono accorti dell'errore visto che, come dimostrano le telecamere, sono stati immortalati più volte fuori sincro.

Sui social gli utenti si sono scatenati facendo notare la gaffe e generando un'accesa polemica che ha coinvolto i due cantanti. Lo stesso Gianni Morandi ha risposto, con l'ironia che lo contraddistingue, a un follower: "Certo che ero in playback, non so più cantare... Un abbraccio".