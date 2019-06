Buffon furbetto al volante: viaggia a 155 km/h senza cintura

Modello in campo, un po' meno al volante: Gianluigi Buffon si è tradito da solo postando una foto su Twitter. Nella foto si mostra mentre alla guida violava il limite di velocità a 155 km/h e l'obbligo di cinture di sicurezza. Fatto che non è passato inosservato al popolo del web, attraverso uno zoom, che sui social si è scatenato facendogli notare le due infrazioni. Gli haters hanno anche messo in evidenza la presenza di un pacchetto di sigarette al suo fianco. Pioggia di critiche per il portiere ex Psg che sta cercando squadra: ora gli toccherà parare anche queste.

Gianluigi Buffon non è nuovo ad azioni come questa. Infatti l'ex portiere di Juventus e Paris Saint Germain è un appassionato di auto e di velocità e spesso questa sua passione lo ha messo nei guai.

Le reazioni alla foto di Buffon

Tantissimi i commenti e le critiche. Alcuni anche dal tono macabro e non qualificabile, come il riferimento a José Antonio Reyes, il calciatore spagnolo recentemente morto in un tragico incidente stradale legato all'alta velocità. "Sigarette, e vabbè. 155 km/h, e vabbè, però almeno la cintura mettila!!", scrive un follower. E ancora. "Grandissimo Gigi che non rispetta i limiti di velocità". E infine. "Gigì, l'unica regola del viaggio, se vai a 155km orari è quella di allacciare la cintura di sicurezza. Non si sa mai".