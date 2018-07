"Buon viaggio, Martina" Tiziano Ferro ricorda la ragazza morta di tumore prima della maturità

"Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci. Ma ero con te e tu adesso sarai con me, per sempre. Buon viaggio Martina" . Così Tiziano Ferro, su Instagram, ricorda la ragazza di 19 anni morta di tumore poco prima di sostenere l’esame di maturità, perdendo la sua battaglia contro il brutto male.

La ragazza frequentava, a Latina, la Quinta B del liceo linguistico Manzoni a Latina, dove le sue compagne di classe hanno voluto discutere la tesina al suo posto. Il lavoro di fine ciclo scolastico lo aveva incentrato sul teatro (Pirandello per l'esattezza), sua grande passione. Tiziano Ferro, così, ha voluto omaggiarla in una delle sue storie sul social network.

Martina, grazie alle sue amiche e compagne di scuole, ha ottenuto il diploma, che è stato simbolicamente consegnato alla famiglia di in ricordo.