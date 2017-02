Buone notizie per Michael Bublé: "Il figlio ha sconfitto il cancro"

Dopo il triste annuncio del novembre scorso sulle condizioni di salute del Michael Bublé, ora arriva una bella notizia: sembra che il piccolo Noah abbia sconfitto il cancro.

Il figlio di Michael Bublé e dell'attrice Luisana Lopilato sta meglio. A confidarlo è stata la zia del bimbo, Daniela. La donna lo ha rivelato ad una giornalista argentina che, a sua volta, ha reso pubblica la notizia nel corso della trasmissione televisiva Nosotros a la mañana. " Mi ha mandato un messaggio la cognata di Bublé, Daniela – ha detto la giornalista nel programma – confermandomi che il bambino è ancora ricoverato e che sono tutti molto felici di come si stia riprendendo".

Al figlio di Michael Bublé era stato diagnosticato lo scorso novembre un cancro al fegato. Per questo motivo, il cantante aveva deciso di annullare i suoi concerti e si era preso una pausa dai riflettori. A quasi tre mesi di distanza dal giorno della triste scoperta, è arrivata la notizia che riporta un po' di speranza. Addirittura, secondo indiscrezioni della stampa argentina, il tumore se ne sarebbe andato completamente.

"La frase più importante che mi è stata riferita è che il cancro è andato via – ha confessato la giornalista - anche se si deve tenere presente che non è ancora una notizia ufficiale dato che non c'è stata alcuna conferma da parte della famiglia. Ma è indubbio che il piccolo sia in via di guarigione".

La notizia ha fatto immediatamente il giro del mondo. E anche il portale dedicato allo showbiz Teleshow ha riferito che voci vicine a Michael Bublé e a sua moglie avrebbero confermato che Noah è guarito dal cancro. Da parte sua, però, la zia Daniela non ha confermato, ma nemmeno smentito la notizia. Dal suo account Twitter ha fatto sapere alla stampa argentina di essere contraria "a ll'uso del suo nome per diffondere informazioni che non ha mai rilasciato. Noah sta comunque meglio e i suoi genitori parleranno quando saranno pronti ".