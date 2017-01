C'è posta per te, Belen in studio si commuove e il trucco cola sulla fronte dell'ospite

La seconda punatata di C'è posta per te andata in onda sabato sera su Canale 5 è stata ricca di emozioni, tra le tante storie raccontate, la quarta ha fatto commuovere tutti persino Belen Rodriguez.

La showgirl argentina è stata chiamata in studio direttamente da Brenda. La ragazza vuole far capire a suo marito che anche se loro sono poveri, la loro storia e la loro vita è perfetta. " Non voglio più che ti senti in colpa perché non riesci ad organizzare un battesimo come si deve a tua figlia o perché non riesci a portarmi fuori a cena per il nostro anniversario - scrive Brenda in una lettera -. Io sono orgogliosa di te, tutte le donne mi invidiano per quanto mi ami, non voglio più sentire che mi chiedi scusa perché non abbiamo tanti soldi. La nostra vita è stupenda così" .

Brenda ha scritto a C'è posta per te per far vedere a suo marito Belen, una donna che ammira tanto, e per farlo sentire importante. La showgirl argentina si è subito commossa sentendo la loro storia e a fine puntata ha regalato ai due sposi un seggiolone per la figlia, una carta prepagata per andare a comprare alla piccola i beni di prima necessità e infine una busta contenente soldi.

Belen Rodriguez ha dimostrato come al solito il suo buon cuore e la sua generosità, ma mentre andava in onda la storia di Brenda e il marito Alfonso, sul web c'è stato il finimondo. Gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare un particolare. Durante il ballo tra Belen e il marito di Brenda, i due sono stati piuttosto vicini. E nonostante l'uomo continuasse a guardare sua moglie, Belen, appoggiando il suo volto a quello di Alfonso, gli ha lasciato impressa una bella macchina dovuta al trucco.

Sulla fronte di Alfonso, infatti, il pubblico ha subito notato come un livido marrone, ma la realtà era un'altra. Il dettaglio, però, non è stato in grado di rovinare la bellissima storia di Brenda e suo marito e nemmeno il nobile gesto di Belen. La showgirl, alla fine, ha voluto spendere anche lei qualche parola per "questa meravigliosa coppia".

"Mi sento di dirti - inizia Belen rivolgendosi ad Alfonso - e credo che lo pensino tutte le donne, che sei un esempio meraviglioso. Non ho potuto fare a meno di ricordare la mia storia. Eravamo una famiglia umile, a un certo punto mio padre non riusciva più a pagare l'affitto e siamo finiti a vivere dai nonni. Non dovrai mai sentirti in colpa per i tuoi figli. L'amore non si compra, se hai la fortuna di incontrarlo ti salva la vita. Quando ci sono delle difficoltà, penso in queste ultime generazioni la gente scappi. Qui si capisce quando c'è l'amore. Mi ricordi mio padre."

Nelle parole della Rodriguez si può leggere una piccola frecciatina all'ex marito. La showgirl argentina, in più interviste, aveva già detto che Stefano De Martino era "scappato" dai problemi. E in questa occasione non ha potuto fare altro che ribadirlo. (Guarda la foto di Alfonso prima del ballo con Belen Roriguez)

(Guarda la foto dopo il ballo con Belen Rodriguez)