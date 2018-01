C'è posta per te, Francesco riempito di insulti per aver rifiutato la madre

Nella seconda puntata di C'è posta per te, quella andata in onda sabato 20 gennaio, una delle storie che più ha appassionato il pubblico è stata quella di Francesco, ragazzo cercato dalla mamma che non vede da anni e che vive con il padre e la nuova compagna.

Sabato 20 gennaio è andata in onda la seconda puntata di C'è posta per te e da quel momento la vita di Francesco è cambiata, ma in peggio. Il ragazzo, insieme al padre e alla nuova compagna, è stato invitato in trasmissione dalla mamma. I due non si vedono da anni proprio per volontà di Francesco. Divisi dalla busta però non ritrovano la serenità. Anzi, la madre coglie l'occasione per litigare ancora con l'ex marito e la nuova compagna dell'uomo. Dalla mezz'ora andata in onda emerge una situazione quasi irrecuperabile e un Francesco che sembra non sapersi esprimere. Il tutto si conclude quindi con la chiusuta della busta. Proprio questa decisione ha scatenato l'ira dei telespettatori, tanto che in molti si sono precipitati sul profilo Facebook di Francesco per riempirlo di insulti. Il giovane ha quindi deciso di chiudere la sua pagina social.

Oltre alla rabbia social, c'è anche qualcos'altro che ha dato fastidio alla famiglia di Francesco e a spiegare cosa è Jolanda, la nuova compagna del padre. La donna, sentita da Fanpage, attacca direttamente Maria De Filippi, sostenendo che alcuni pezzi registrati siano stati poi tagliati con il risultato che è proprio Francesco a fare una brutta figura. "Hanno mandato in onda solo Francesco con una bocca serrata, ma dalla faccia schifata". E poi continua: "Perché non invitavano solo Francesco? Dov'è lo sbaglio? Ve lo dico io. Era tutto studiato, tutto concordato, perché doveva andare così. Una mamma che dice di essere disperata e di voler riabbracciare suo figlio, perché si trova già pronta con appunti che infamano l'ex marito e la compagna? Senza sapere ancora se noi avessimo accettato o meno l'invito? Il suo scopo era quello di aggredire me e Giuseppe".