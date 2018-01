A "C'è Posta per te", Maria De Filippi non riesce a trattenere le lacrime

Una storia che ha commosso anche Maria De Filippi quella andata in onda a C'è Posta per te. La conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte al racconto di due genitori pugliesi che hanno perso il loro primogenito, Salvatore, a causa di una malattia. La coppia ha deciso di rivolgersi alla trasmissione per scusarsi con l'altro figlio, Luigi, che durante gli anni della malattia del fratello è stato trascurato.

L'ospite della puntata era l'attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain,: "Sicuramente tuo fratello sarà molto orgoglioso di te per tutto quello che mi hanno raccontato", ha affermato il calciatore.

"Questa trasmissione c'è da tanti anni. Solitamente sono i figli che scrivono per i genitori in questa circostanza. È la prima volta che una madre scrive, dopo che ha perso un figlio, per l'altro figlio", ha detto Maria De Filippi, di nuovo con le lacrime agli occhi.