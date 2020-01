Cacciato da Amadeus a L'Eredità, Pedro Valti all’attacco: "Tutti sapranno cosa mi hai fatto"

Pedro Valti balzò agli onori della cronaca anni addietro per essere stato cacciato dagli studi televisivi de L’Eredità da Amadeus, infastidito dal suo modo di prendersi gioco della trasmissione.

A distanza di anni dall’accaduto, Valti – ricordato per la celebre risposta “per me è la cipolla” – torna all’attacco e, cavalcando l’onda delle polemiche sollevatesi intorno al Festival della Musica Italiana e al suo conduttore e direttore artistico, Amadeus, si dice pronto a raccontare quale trattamento gli venne riservato dietro le quinte del quiz show.

In un video postato sul suo profilo Instagram, dove ha scelto proprio il nickname “Pedro.Amadeus”, l’ex concorrente de L’Eredità si prende gioco del conduttore Rai e lascia intendere di essere pronto a gettare fango sulla sua immagine. “ Amadeus! Cosa mi combini? L’hai fatta grossa eh? Ma ti pare il caso di parlare in questo modo? – ha esordito l’uomo, facendo riferimento alle dichiarazioni che molti hanno bollato come sessiste - . E noi? Poveri cittadini, utenti Rai che paghiamo il canone? Siamo costretti a subire le tue vaccate! ”.

L’attacco al vetriolo di Valti contro Amadeus, quindi, è proseguito con una serie di offese. “ Ma cos’hai nel cervello? La cipolla? Ahiahiahi! – ha continuato a dire Pedro sui social con fare sornione - . Guarda, lo sai cosa ti dico? Lo faccio io un passo indietro. Faccio un passo dietro di te, per darti un calcio nel c..o! ”. Infine, l’ultimo attacco dell’ex concorrente del quiz show di Rai 1, in cui insinua che Amadeus avrebbe avuto degli atteggiamenti poco corretti nei suoi confronti per quell’episodio a L’Eredità. “ Anche dopo quello che m’hai fatto, perché tu sai a cosa mi riferisco… Che cosa mi hai combinato qualche tempo fa, vero? – ha aggiunto ancora l’uomo, concludendo con una sorta di minaccia - . Ma presto lo sapranno tutti! Ci vediamo a Sanremo, ragazzo. Per me è la cipolla ”.