Cameriere licenziato per un selfie con Emma Thompson: l'attrice lo difende

Emma Thompson è “ inorridita ” a causa di un licenziamento che la coinvolge.

Come riporta Bbc, l’attrice ha di recente scoperto che un cameriere ha perso il lavoro dopo averle chiesto un selfie. Una questione che solleva un interrogativo importante: qual è la giusta netiquette quando si incontra una celebrità nella propria vita privata?

Questi i fatti: Thompson era a pranzo al Brown's Hotel di Mayfair - una struttura a cinque stelle - e un cameriere le si è avvicinato, chiedendole di fare una foto insieme. L’artista ha educatamente declinato, spiegando di essere in compagnia e forse i suoi commensali non avrebbero gradito. La questione non è però finita lì, poiché il giorno dopo il cameriere è stato sospeso dal lavoro per aver infranto il rigido protocollo dell’albergo. Emma Thompson, di recente è al cinema con un nuovo film, ha quindi chiamato al telefono il direttore dell’hotel per chiedere di far riavere il suo lavoro al giovane.

“ Preoccupandoci della privacy e del benessere sia del nostro team sia degli ospiti - ha spiegato l’amministratore delegato della struttura alberghiera Stuart Johnson - non siamo in grado di fornire ulteriori commenti su questo argomento ”.

I critici hanno esaminato la questione su vari livelli. Da un lato c’è chi ritiene che l’albergo fosse nel giusto licenziando il cameriere per l’infrazione: richiedere una foto a un commensale di una struttura di quel livello è motivo di richiamo disciplinare. Dall’altro lato c’è chi pensa che le celebrità non dovrebbero negare i selfie ai fan, perché è grazie ai fan che occupano una certa posizione. Ma c’è anche chi crede che i selfie con i vip siano possibili sul red carpet - ossia in luoghi e situazioni in cui i vip sono al lavoro per la loro immagine - e non nella vita privata, come un pranzo con amici.

