Cameron Diaz ha voluto chiamare sua figlia col soprannome della sua migliore amica

Raddix, la figlia che Cameron Diaz e il marito Benji Madden, musicista del gruppo pop punk "Good Charlotte", hanno avuto lo scorso 30 dicembre, ha due secondi nomi, Chloe e Wildflower. Lo ha scoperto The Blast attraverso una sua fonte che è riuscita a reperire il certificato di nascita della piccola. Più che " Chloe ", è l’altro nome, " Wildflower " ad attirare l’attenzione e non solo perché significa letteralmente " Fiore di campo " o " Fiorellino ", per la sua delicatezza, ma perché è un chiaro omaggio di Cameron Diaz alla sua migliore amica, Drew Barrymoore a cui è da decenni legatissima.

" Wildflower " è il titolo dell’autobiografia scritta nel 2015 dalla Barrymoore che ha voluto dare al suo libro di memorie il soprannome in cui più si riconosce, come spirito libero qual è, eppur così fragile perché sopravvissuta a una infanzia molto difficile, subito segnata da abuso di alcol e droga dopo l’esordio a soli 7 anni nel film “E.T.” di Steven Spielberg. Cameron Diaz e Drew Barrymoore sono diventate inseparabili dopo aver girato insieme nel 2000 il film "Charlie's Angels". Da allora, come ha raccontato l’anno scorso la stessa Barrymore nel corso di una intervista rilasciata al magazine ET: " Siamo molto più di due migliori amiche, io e Cameron siamo due sorelle. Abbiamo un legame molto speciale, siamo sempre molto oneste l’una con l’altra. Ci sosteniamo a vicenda e passiamo tanto tempo insieme. Da quasi 20 anni non c’è giorno in cui io non la veda e se non posso la chiamo. Siamo io e lei, spalla a spalla, contro il mondo. È la sorella che non ho mai avuto ".

Dopo una dedica così appassionata, pare che Cameron Diaz, ai tempi di questa intervista già incinta della sua bambina, abbia ricambiato tanto affetto dando alla figlia, avuta a 47 anni, il soprannome tanto amato da Drew, legandosi così ancora di più alla sua migliore amica che ha naturalmente protetto in questi mesi il suo dolce segreto, da lei stessa svelato poi sui social solo diversi giorni dopo la nascita di Raddix.

" Felice anno nuovo dai Maddens! ", ha scritto per l’occasione la neo-mamma. " Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha immediatamente catturato i nostri cuori e completato la nostra famiglia. Mentre siamo felicissimi di condividere questa notizia, sentiamo anche il forte istinto di proteggere la privacy della nostra piccola. Quindi non pubblicheremo foto o condivideremo altri dettagli, a parte il fatto che è davvero carina! Alcuni direbbero addirittura splendida ", aveva precisato l’attrice che intende così proteggere sua figlia dalla curiosità dei media e dei fan.

