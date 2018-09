Camilla ha interferito nel rapporto tra William e Kate

Kate Middleton e il Principe William, sempre in cima alla lista delle preferenze da parte dei sudditi della corona, pare abbiano vissuto un periodo di forte tensione a causa di una presenza familiare molto ingombrante. Nonostante ora conducano una vita matrimoniale di forte esempio e molto ammirata, con la nascita di ben tre figli, in precedenza la presenza della giovane non era molto gradita a corte. A osteggiare a lungo il loro amore è stata la suocera più discussa di sempre, l'attuale moglie del Principe Carlo: Camilla Parker Bowles. La donna pare non abbia mai digerito le origini non reali di Kate Middleton, considerandola carina ma troppo umile e semplice per il figlio acquisito, il Principe William.

A rivelare il tutto è Christopher Andersen, esperto di Royal Family, attraverso il libro "Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate, and the Throne". L'ex redattore e collaboratore del Time è un esperto di fatti e intrecci reali, ma anche di presidenti Usa, come ad esempio John F Kennedy, a cui ha dedicato più di un articolo e ricostruzione storica. Secondo l'autore, la rivalità tra Kate e Camilla giunge da lontanto, sin dai tempi del fidanzamento della giovane con William durante il periodo universitario. Camilla cercò di intromettersi nell'unione, spingendo anche il Principe Carlo a intervenire. Secondo le indiscrezioni, il periodo di pausa, che i due giovani si presero dal 2007 al 2011, non era riconducibile al timore di William di impegnarsi ma a una conseguenza diretta dell'intromissione di Camilla.

Forse spaventata che il sostegno dei sudditi nei confronti di Kate eclissasse lei e il Principe Carlo, la mai tanto amata Camilla ha cercato in tutto i modi di bloccare la storia di amore tra la giovane e William. Ma, nonostante l'assenza di titolo, oggi Kate Middleton è in cima alla lista delle preferenze degli inglesi, che amano il suo stile semplice e informale. L'aver messo al mondo tre figli ha sicuramente consolidato il suo ruolo all'interno della monarchia inglese, assicurandosi un futuro di rilievo a corte. Ora Camilla e Kate sembrano aver sotterrato l'ascia di guerra e spesso partecipano insieme ad eventi ufficiali. La moglie del Principe Carlo pare aver dimenticato le origini di Kate, con minatori di carbone tra i discendenti e una madre assistente di volo, arrendendosi ai fatti. Dopo anni di matrimonio e tre figli, Kate e William sono sempre più uniti e complici che mai.