A Cannes il "mercato nero" dei vip

Cannes 2019 detta i prezzi, quanto costa l'ingresso per l'esclusivo party di Leonardo DiCaprio o per la premiere di Rocketman con un after-party asssieme ad Elton John incluso nel prezzo? Ecco le cifre del mercato nero di Cannes svelate da Deadline.

Nei giorni che hanno preceduto l'inizio del Festival di Cannes, alcuni membri dell'industria hanno ricevuto da un numero Whatsapp sconosciuto un vero e proprio listino con i costi degli eventi più esclusivi. La premiere di Rocketman compresa di afer-party alla presenza di Elton John costava 6.000 dollari (se volete conoscere il nostro giudizio sul film potete leggere la recensione di Rocketman). Il party nella villa di Leonardo DiCaprio, star dell'atteso film di Quentin Tarantino , che è stato presentato ieri e di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di C'era una volta... a Hollywood invece costa "solo" 5.500 dollari. L'evento più costoso, a giudicare dal listino, è il party di Vanity Fair, per la partecipazione occorre pagare ben 11.000 dollari. I prezzi sono diventati subito virali su internet e sui social network causando l'ironia degli utenti. Ciò che ha maggiormente sorpreso gli utenti, non sono stati tanto i prezzi che vengono proposti, quanto più invece sono stati i tanti che hanno deciso di acquistarli. A ben vedere infatti, pare che, nonostante l'esosità della richiesta economica, non manchi chi ha deciso di fare questo genere di investimento. Ma si sa, un idolo è pur sempre un idolo. Quel che è certo è che i biglietti per questi eventi non possono essere acquistati da chiunque, ma solo su invito. E niente garantisce che il listino comparso sui media sia reale. Ma di certo non si discosta di molto da quello che è il valore che viene nominalmente attribuito al biglietto.