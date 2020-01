Capodanno al mare per Diletta Leotta: "Si è drizzata pure la coda?"

Tra Natale e Capodanno l’album foto ricordo delle vacanze dei vip è un viaggio intorno al mondo. Al mare o in montagna, a casa o nei locali, in famiglia o tra amici, il tutto rigorosamente documentato da selfie e auguri di buon anno ai propri follower.

Occhi puntati anche sulla bellissima Diletta Leotta che, quest’anno, ha scelto di festeggiare a Miami, godendosi il clima estivo che solo la nota località americana può offrire. Con lei vi è anche la sua famiglia e con ogni probabilità anche il suo nuovo fidanzato Daniele Scardina.

Tuttavia, tra tutti gli scatti che ha condiviso per documentare i festeggiamenti in vista del 2020, uno in particolare ha attirato l’attenzione dei suoi fan di Instagram. La vediamo in riva al mare, in una mise sportiva e sexy al tempo stesso visto che esalta le sue forme prosperose. Shorts aderenti tigrati e top sportivo a sostenere il generoso décolleté, Diletta si presenta di profilo, il mento rivolto verso l’alto, gli occhi socchiusi per ascoltare la sua musica preferita. Il risultato? Diletta fa centro ancora una volta e sono oltre 500mila i like che riceve il post.

Per non parlare poi dell’infinità di commenti, tra il fantasioso e l’erotico. "Si è drizzata pure la coda?" , è uno dei commenti alla nuova foto di Diletta Leotta in tenuta sportiva al mare per Capodanno in cui il vento fa prendere una forma bollente alla coda di cavallo. "Chiappa tigrata" , commenta invece un follower evidentemente incantato dal lato B di Diletta, avvolto da un paio di shorts animalier. E ancora: "Fra poco il mare si agita" , "Spiegato il motivo dello tsunami in Giappone" e "Il mare mi è sempre piaciuto" . Non poteva mancare anche qualche commento sul décolleté di Diletta. "Le boe sono tre" , questa l’allusione di un follower che nota la piccola boa presente in mare oltre, naturalmente, alle due ‘boe’ naturali della regina di Dazn.

Infine, l’ennesimo commento che gioca sulla didascalia che Diletta ha scelto per accompagnare il post. Se lei infatti scrive "Direzione 2020" , un utente la stravolge in "Direzione cecità" , alludendo quindi all’effetto stravolgente che la showgirl potrebbe avere sugli uomini di tutta Italia.

Non c’è che dire, Diletta Leotta è molto efficace su Instagram. Ammiratissima per la sua abilità di sperimentare pose e outfit diversi e per la sua dote di saper incantare il pubblico anche con scatti decisamente più coperti del solito, al pari di quelli in costume, in accappatoio e mise vedo-non-vedo, Diletta Leotta è semplicemente la regina dei cuori degli italiani.

