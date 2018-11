Capodanno in tv, si canta e si balla tra Bari e Matera

Chi di voi ogni anno viene assalito, già a ottobre, dalla fatidica domanda "cosa farete per Capodanno?". E puntuale la risposta è sempre vaga, in cerca di ispirazione. La certezza granitica, invece, rimane il Capodanno in tv con Mediaset e Rai che si attrezzano per organizzare uno show che possa intrattenere chi decide di festeggiare in casa. E' stato presentato oggi, con largo anticipo, l'evento Mediaset che si terrà il 31 dicembre sera in Piazza Prefettura a Bari, condotto da Federica Panicucci e trasmesso dalle 21, in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba. L'amministratore delegato di RadioMediaset Paolo Salvaderi ha snocciolato poi il cast ("per non scontentare nessuno e puntare anche al target giovane che ci ha premiati lo scorso anno") formato da: Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Elodie, Riccardo Fogli con Roby Facchinetti, Irama, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gue Pequeno, Ron, Fabio Rovazzi e Tiromancino.

Sul versante Rai ci sono trattative febbrili per il cast e l'organizzazione de "L'Anno che verrà", in onda su Rai Uno e con alla conduzione (salvo sorprese last minute) Amadeus. La location scelta è Matera, in Piazza Vittorio Veneto, a distanza di tre anni, dopo le edizioni celebrate a Potenza e Maratea. In ballo c'era anche un'altra città "concorrente" Venosa, sempre in Basilicata, ma a ottobre scorso l'Azienda ha comunicato la scelta su Matera perché "non può non tenere conto che la città dal 1 gennaio 2019 sarà la Capitale Europea della Cultura e diventerà la protagonista assoluta del panorama culturale italiano e europeo". Le quotazioni di Venosa però non scendono perché potrebbe essere la location per l'edizione 2019/2020. E il cast? Ad esclusione degli artisti presenti a Bari per Canale 5, ci si concentrerà - come sempre - anche sulle risorse interne. Non è escluso che cantanti e i protagonisti che hanno partecipato a "Tale e Quale Show" e "Ora o mai più" (condotto peraltro da Amadeus) possano partecipare. Oltre alle "glorie" storiche della musica italiana. I primi nomi sicuri comunque trapeleranno agli inizi di dicembre, mentre la conferenza stampa di presentazione si terrà a ridosso del 31 dicembre. Chi vincerà tra i due competitor? Qualche dato auditel del 2017: su Rai Uno "L’Anno che verrà" ha totalizzato 5.536.000 spettatori col 35.4% di share. Su Canale 5 "Wind Capodanno in Musica" ha messo a segno 2.753.000 spettatori pari al 17.1% di share. Ma quest'anno la "battaglia" sarà aperta, grazie anche alle radio che trasmetteranno in diretta e senza pausa.