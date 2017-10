Carla Bruni confessa: "Ancora attratta da Nicolas, il sesso con lui è fantastico"

Carla Bruni ha rilasciato una lunga intervista al sito "Refinery 29" per promuovere il suo nuovo album "French Touch" e ha svelato un particolare hot sul rapporto con il marito Nicolas Sarkozy.

L'ex "first lady" francese ha definito "fantastici" i rapporti sessuali con il marito. Come riporta il Corriere della Sera, Carla Bruni ha poi raccontato come la maternità l'abbia allontanata dalla precedente "vita egoista", ma ciò non significa che il rapporto con suo marito sia meno passionale.

Sembra anzi che abbia trovato l'equilibrio giusto e ha anche elencato una serie di curiosità per mantenere salda la relazione di una coppia sposata: "Sì, sono ancora attratta dal mio uomo e immagino che lui sia sempre attratto da me, dopo questi dieci anni. In un matrimonio bisogna provare sia desiderio sia amicizia per il proprio partner. Quando vivevamo nello splendido Eliseo cercavo di cenare con lui ogni volta che la sua agenda glielo permettesse. Facciamo ancora del sesso fantastico. Cerco sempre di mantenere un po' di mistero. Penso anche che bisogna essere molto attratti dalla persona che si sceglie. Quando l'attrazione svanisce e il mistero scompare, è qui che cominci a voler tradire e mentire... ed è l'inizio della fine".

Carla Bruni ha poi dichiarato di essere una femminista convinta e ammira molto le attiviste negli Usa: "Sono femminista, ma non lo porto scritto su una t-shirt. Negli anni '70, decennio in cui sono cresciuta, l'onda femminista era molto grande. Si combatteva per il diritto di prendere la pillola e soprattutto per il diritto di gestire il proprio corpo. Tuttavia nel corso degli anni i nostri diritti sono quasi scomparsi. Negli Usa è diverso, le donne hanno ancora il potere di ispirare le persone. Basta guardare la marcia organizzata lo scorso 21 gennaio 2017 quando diverse centinaia di migliaia di donne sono sbarcate a Washington per protestare contro l'investitura di Trump. Oggi è ancora più importante combattere e essere radicali".