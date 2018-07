Carlo Conti si confessa: "Ecco cosa mi ha insegnato ​ la morte di Fabrizio Frizzi"

Durante la presentazione dei palinsesti Rai a Roma, Carlo Conti ha ricordato l'ex amico e collega Fabrizio Frizzi. Un ricordo commosso che ha emozionato i presenti.

Le parole di Conti

" Quello che è accaduto a Fabrizio forse ci ha aperto gli occhi ", ha dichiarato Carlo Conti alla presentazione dei palinsesti Rai. " Ci ha insegnato cos'è davvero importante nella vita. Oggi voglio lavorare meno, sto lavorando meno, per dedicare più tempo ad altro ".

Insegnamento che Conti sta mettendo in pratica concentrandosi "solamente" su "Tale e Quale Show", che torna su Rai 1 il 14 settembre con Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello; "Regalo di Natale", una prima serata con lo Zecchino d'Oro in diretta su Rai 1 il 7 dicembre, e infine "La Corrida", come precisano da Today.