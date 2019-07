Carmen Di Pietro caccia di casa il figlio: "Non voglio un bamboccione"

Tramite una lunga lettera pubblicata sul settimanale "DiPiù", Carmen Di Pietro ha fatto sapere al suo primogenito Alessandro che, ha appena compiuto 18 anni, che è arrivato il tempo di andare via di casa per trovare la sua strada nella vita. L’ex showgirl e ora conduttrice radiofonica ha tutte le intenzioni di cacciare il figlio da casa per evitare che diventi “ un bamboccione ”.

" Caro Alessandro – esordisce la Di Pietro nella lettera - hai appena compiuto 18 anni, e anche se so che non ti farà piacere e ti sembrerò una madre spietata, il mio regalo è un invito di cui devi prendere atto: ti sbatto fuori di casa ". Secondo la 54enne, infatti, è arrivato per il figlio "il momento di cominciare ad affrontare le difficoltà della vita da solo, perché non esiste solo il divertimento ma anche il sacrificio. È ora che ti trovi un lavoro e una casa in affitto ".

" Lo faccio per il tuo bene ", ha aggiunto, ricordandogli che " hai sempre avuto tutto dalla vita, ma per diventare un uomo devi iniziare a camminare con le tue gambe, non voglio a casa un bamboccione ". Carmen Di Pietro ha quindi spiegato al figlio che nella vita dovrà darsi da fare per ottenere ciò che vuole senza mai dipendere da nessuno, tanto meno da lei che lo ha mantenuto fino ad ora.