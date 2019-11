La casa da 2,7 milioni di Kim Kardashian e Kanye West

Kim Kardashian e Kanye West mettono in vendita la loro casa di Calabasas.

Come riporta il Mirror, la coppia ha deciso di vendere la loro immensa magione nei dintorni di Los Angeles - che forse rappresenta per i coniugi una spesa inutile, dato che la casa, a causa dei loro moltissimi impegni lavorativi, resta per gran parte dell'anno inutilizzata.

La dimora, che è stata ribattezzata dalla testata britannica un “ paradiso minimalista ”, è stata messa in vendita per 2,7 milioni di sterline - il corrispettivo di 3,5 milioni di dollari e quindi quasi 3,2 milioni di euro - e consta di un’ampiezza di quasi 220 metri quadrati. I coniugi Kardashian West hanno posseduto quest’abitazione per circa due anni, utilizzandola principalmente come spazio ufficio.

Kim Kardashian e Kanye West, acabam de colocar sua mansão em Calabasas à venda! O imóvel está avaliado no valor de R$ 14 milhões. pic.twitter.com/d4KLh0LYgs — Kardashian Brasil (@kardashibrasil) November 14, 2019

Le foto degli interni mostrano un arredamento minimalista, semplice e funzionale, come se troppi mobili o troppi oggetti distraessero Kim e Kanye dai loro affari. La struttura vanta inoltre tre camere da letto e quattro bagni, ed è stata progettata con il designer belga Vincent Van Duysen. La maggior parte delle mura sono state dipinte di colore bianco, con l’eccezione dell’ufficio, che è di un colore più scuro: si tratta di una stanza, apparsa anche in una puntata di “Keeping Up with the Kardashians”, molto elegante e si pensa che la coppia la utilizzasse per negoziare le offerte di lavoro. Non mancano nell’appartamento degli elettrodomestici costosi, che fanno capolino sul bancone della cucina. Naturalmente, dall’abitazione si può accedere a piscina, spa, camino esterno e grill all’aperto.

L’arredamento è nel complesso ordinato: i mobili non sono certo economici e la regina dei reality non ha badato a spese. I Kardashian West hanno voluto mantenere tutto quanto più semplice, funzionale ed essenziale, mantenendo al minimo i tocchi personali. L’abitazione si trova vicino alla casa principale della coppia, nel complesso di Hidden Hills, dove risiedono anche due delle sorelle di Kim, cioè Khloe Kardashian e Kylie Jenner.

Si dice tuttavia che Kim e Kanye abbiano acquistato di recente un ranch in Colorado, forse preferendo gli spazi aperti alla vita in una zona residenziale. Di recente sono emersi dei contrasti tra i due relativi al modo di educare i figli: marito e moglie sono scesi a compromessi, decidendo che la figlia maggiore North non potrà truccarsi finché non sarà adolescente.

