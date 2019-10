"Il caschetto biondo? In realtà sono mora e riccia": la confessione della Carrà

Ci sono delle costanti, degli elementi che resistono immarcescibili allo scorrere del tempo e che diventano degli elementi rassicuranti. Sono pochi, in realtà. Chi resiste, infatti, è il caschetto di Raffaella Carrà, mutevole ma immutato da quasi 50 anni, una garanzia per chi ama la tv.

È la stessa Raffaella Pelloni, in arte Carrà, a raccontarne la storia in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in edicola questa settimana. La popolare conduttrice, ballerina e cantante ha svelato i segreti della sua iconica acconciatura: “ I miei capelli naturali sono castani scuri con le onde mediterranee. ” Una rivelazione quasi inedita e oggi sarebbe impensabile immaginare Raffaella Carrà con un altro taglio e un altro colore che non fosse il famigerato caschetto biondo. “ Il caschetto è nato verso il 1970 e non l'ho mai più abbandonato ma se guarda le foto da allora in avanti noterà che non è mai uguale ”, spiega la conduttrice, che pur mantenendo sempre lo stesso stile nel corso degli anni ha cercato di interpretare in maniera sempre diversa quella particolare acconciatura.