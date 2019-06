Caso Carta, ecco chi è la donna che accompagnava il cantante

Nel Carta-gate c'è un'altra figura: la donna che lo accompagnava e che è stata processata per direttissima per furto. Finora la sua identità era rimasta sconosciuta. Ma adesso ha un nome e cognome: Fabiana Muscas, infermiera professionale all'ospedale Brotzu di Cagliari nella divisione di cardiologia. Come riporta ilCorriere, la donna sarebbe stata riconosciuta da alcuni colleghi: " È lei, l’abbiamo riconosciuta nelle immagini in televisione mentre usciva dal tribunale ", spiegano. E così sono proprio i colleghi a spiegare cosa è accaduto lo scorso weekend. Al termine del turno, giovedì scorso, la donna avrebbe preso un aereo per raggiungere il cantante a Milano.

I due sono amici da anni e lei è una fan da sempre di Marco Carta. " È una donna decisa, rapporti a volte spigolosi con gli altri operatori sanitari ", fanno sapere dal reparto. Sul camòpo professionale ha coordinato in passato anche l'èquipe infermieristica. Negli ultimi mesi aveva però manifestato la volontà di lasciare Cagliari partecipando ad una selezione per personale infermieristico in un ospedale di Roma. Agli amici che lhanno chiamata ha detto di non ver fatto nulla. Ma sta di fatto che la donna è imputata per furto. Carta invece resta imputato per furto aggravato in concorso e il suo processo dovrebbe tenersi a settembre prossimo.