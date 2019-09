Caso Epstein, la polizia parigina chiama il principe Andrea a collaborare: "È coinvolto"

Si fa sempre più tesa la posizione del principe Andrea, coinvolto nel caso Epstein. In queste ore è in corso la perquisizione dell’appartamento parigino del magnate accusato di pedofilia e il duca di York è stato chiamato a collaborare con la polizia circa il traffico di minori in cui era coinvolto il finanziere. Il sospetto che il terzogenito di Elisabetta sia implicato nello scandalo sta diventando una realtà, rafforzata dalle accuse mosse da Virginia Giuffre, che ha affermato di essere stata "svenduta" al principe all'età di 17 anni.

Partito per un viaggio in Galles, Andrea non ha commentato i recenti sviluppi che lo riguardano, come riporta il Daily Mirror. Già invitato a non partecipare ad un evento di golf, cresce anche il sospetto nei confronti del duca da parte delle istituzioni. Il leader del partito di centro sinistra del Galles Plaid Cymru, ha rivelato la sua preoccupazione per la presenza del principe all’Università del Galles del Sud. “Questo membro della famiglia reale è stato accusato di crimini molto seri e di abuso di potere” , ha affermato la leader Leanne Wood, aggiungendo: “Molti credono che la sua appartenenza ai più alti ranghi dell’establishment lo protegga dal sistema giudiziario” .