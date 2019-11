Caterina Balivo confessa: "Ho sofferto perché mi sentivo incompresa"

Nelle ultime ore la conduttrice di Vieni da me, il talk-show trasmesso su Rai 1, fa parlare di sé per via di alcune dichiarazioni intimiste da lei rilasciate a F magazine, un rotocalco di gossip a cui il volto Rai ha concesso un'intervista esclusiva. Nel corso del suo ultimo intervento, Caterina Balivo si è infatti pronunciata a margine di alcuni momenti rivelatisi particolarmente dolorosi nella sua vita. La conduttrice Rai conseguì il suo primo grande successo partecipando alla kermesse di bellezza Miss Italia, dove nel lontano 1999 lei si classificò al terzo posto tra le finaliste più belle d'Italia. E nonostante i successi ad oggi ottenuti, la Balivo non nasconde di aver vissuto in prima persona degli episodi tristi.

Incalzata dalle domande del cronista della nota fonte, che le ha chiesto se fosse mai stata ferita nei sentimenti in passato, l'intervistata partenopea, nata a Napoli e cresciuta ad Aversa ha risposto con la spontaneità e la sincerità che tanto la contraddistinguono. “Ho sofferto tutte le volte che non mi sono sentita compresa…”, ha così esordito la Balivo raccontandosi su lavoro e carriera nel corso della sua recente intervista e non nascondendo, quindi, i momenti più bui della sua vita. Nel corso degli ultimi mesi non sono mancate critiche social destinate proprio a lei da parte utenti della rete, che contestano alla conduttrice il fatto che quest'ultima si emozioni spesso nel corso delle registrazioni delle puntate di Vieni da me, il programma che la Balivo al momento conduce su Rai 1. E, in risposta a tutti i suoi hater, la stessa Caterina ha confermato di commuoversi quando è all'ascolto dei racconti di storie di vita drammatiche, come quelle che vengono raccontate dai suoi ospiti al format pomeridiano che la vede coprire il ruolo di timoniera: "Realizzo quanto la vita sia imprevedibile: in un secondo può cambiare in peggio…".

Caterina Balivo e la confessione choc sull'incidente della sorella

La conduttrice Caterina Balivo non rinuncia al lato sensibile del suo carattere, che l'ha avvicinata a quella fetta di telespettatori che oggi tanto la ama. E nel corso della sua ultima intervista rilasciata a F, la timoniera di Vieni da me ha speso delle parole anche su un particolare accadimento che ha segnato la sua vita per sempre, lasciandosi quindi abbandonare al racconto di un momento vissuto insieme alla sorella quando entrambe erano solo delle bambine.

L'aneddoto della Balivo riguarda un episodio risalente a molti anni fa e in quella particolare circostanza, la sorella -mentre quest'ultima si trovava con l'allora piccola Balivo- cadde dai gradini e andò a sbattere con il viso sul portone. Un momento che la conduttrice e volto Rai, Balivo, non è mai riuscita a rimuovere dalla sua memoria, nonostante lo scorrere inesorabile del tempo. Ci sono delle cose che si ricordano con la memoria del cuore e Caterina propro non riesce a dimenticare l'incidente subito in sua presenza dalla sorella. "Non scorderò mai quel mix tra senso di colpa e responsabilità…", ha infine confidato la conduttrice di Vieni da me.

