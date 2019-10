Caterina Balivo è super sexy su Instagram: "Sei un incanto"

Non c’è nulla da dire. Caterino Balivo sa come sedurre i suoi fan. La celebre conduttrice, spesso nell’occhio del ciclone per le sue gaffe, mette a tacere qualsiasi tipo di critica con una foto bellissima che è stata pubblicata sui social durante la giornata del 20 ottobre. Uno scatto che mette in mostra tutto il suo fascino seducente e, neanche a dirlo, fioccano i primi commenti positivi. "Sei un incanto", scrive uno dei follower.

La Balivo si è lasciata immortalare mentre è stesa sul divano con indosso un abito da sera verde bottiglia dallo spacco vertiginoso, che mette in mostra le sue gambe perfette. Ai piedi però ha preferito indossare un paio di snikers bianche, in realtà cozzano con l’eleganza del vestito, ma sul suo corpo tutto è permesso. La presentatrice infatti, con poche e semplici mosse, ha miscelato glamour e sportività in un look che ha fatto subito tendenza, almeno nel mondo dei social. Il vestito della Balivo inoltre, mette in un mostra anche il suo decolté, così sexy che poco o nulla viene lasciato all’immaginazione.

“Domenica sul divano, per me – si legge poi nella didascalia -. Dopo una capatina al cinema per un film e voi? Certo ragazzi, non esco con un vestito del genere”. I fan però apprezzano non solo l’ironia di Caterina Balivo ma anche la sua bellezza. I like arrivano come se piovesse e io commenti sono tutti positivi. “Ottima scelta quella di passare una domenica in famiglia”, si legge. “Ma quanto sei bella?”, scrive un altro utente. È nata, forse, una nuova influencer?