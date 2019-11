Catherine Fulop da urlo: la suocera di Dybala incanta a 54 anni

La storia d'amore tra Paulo Dybala e Oriana Sabatini prosegue a gonfie vele per buona pace della suocera della Joya Cahterine Fulop. Qualche tempo fa, infatti, la 54enne attrice ed ex modella venezuelana naturalizzata argentina, tra il serio e il faceto aveva parlato in questi termini del genero, durante un'intervista ad un programma radiofonico: "Dybala? Lo odio" . La mamma della sexy modella, attrice e cantante argentina parlò così dato che la sua Oriana ha deciso di seguire il suo amore a Torino andando via così dal suo paese natale.

Catherine, nel corso dell'intervista, aveva anche parlato del bacio saffico della figlia durante il video musicale della cantante Emilia Mernes, suscitando clamore per le sue dichiarazioni colorite: "Mi è piaciuto vedere Oriana baciare un’altra donna, l'ho trovato bellissimo. Non sono rimasta affatto colpita. Mi piace che sia libera e senta di poter fare qualsiasi cosa. Tutto quello che ho detto è stato quanto sono belle, wow… Potrei innamorarmi di una donna. Sono sicura che avrei potuto avere una relazione con una donna".

La Fulop ha molto seguito in patria e sui social network con oltre 1,2 milioni di follower su Instagram, niente a che vedere con gli oltre 4 della figlia e con gli oltre 32 milioni di seguaci del genero. La 54enne si mantiene ancora in grandissima forma nonostante l'età e ai microfoni della rivista argentina Caras ha svelato il suo segreto: "Non esiste una formula magica per sentirsi bene. Bisogna godersi i bei momenti e compensare con l’attività fisica che ci piace di più. La chiave è raggiungere un benessere globale. Il mio corpo è maturato in salute e giovinezza attraverso una costante ricerca di abitudini sane. Le mie figlie? Oriana ora frequenta una persona che si prende molta cura del suo fisico perché è un atleta e ha naturalmente adottato abitudini alimentari e di esercizio fisico più sane".

Catherine, in occasione dell'intervista, ha fornito alla rivista argentina una sua fotografia di quando aveva vent'anni e non sembra quasi esserci differenza. La figlia Oriana ha commentato con un'espressione spinta l'istantanea che ritrae sua madre praticamente alla sua età: "Questa puledra è mia mamma?". Il post della Fulop ha raccolto quasi 32.000 mi piace tra i suoi seguaci e oltre 650 commenti di ogni genere con i fan che hanno letteralmente invaso la sua bacheca.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?