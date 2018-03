Cattelan risponde a Meta: "In questo Paese si può scherzare su tutto, tranne su di lui"

Continua il botta e risposta tra Alessandro Cattelan ed Ermal Meta. L'ultimo a dire la sua è il conduttore di E poi c'è Cattelan.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è successo. Circa due settimane fa durante una puntata della trasmissione targata Sky, Cattelan e Noemi lanciano qualche frecciatina al cantante albanese, reduce dalla vittoria di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente". Il conduttore ironizza sulla banalità del testo della canzone vincitrice della kermesse canora, supportato dalla cantante dai capelli rossi che mette in dubbio l'originalità del brano, facendo riferimento al presunto plagio. Meta non ha preso benissimo le affermazioni dei due e su Twitter ribatte: "Sbaglio o non si parla degli assenti?".