Cecilia Rodriguez bacia sulle labbra Belen

Questa settimana, in data 20 settembre, Belen Rodriguez compie 35 anni e per l'argentina sono giunti molti messaggi d'auguri sui social. Una giornata da celebrare quella di oggi, dunque, per la showgirl, la quale nelle ultime ore è sembrata essere molto vicina ai suoi cari. Nel giorno stesso in cui ricorre il compleanno di Belencita, la sorella Cecilia Rodriguez nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip ha colto la palla al balzo per sorprendere gli internauti, in particolar modo i suoi follower.

Su Instagram, infatti, Chechu appare immortalata in uno scatto che la vede scambiarsi un bacio saffico con la moglie di Stefano De Martino. E a sorprendere i fedeli fan delle due sorelle argentine non è stato solo il bacio delle showgirl, ma soprattutto il nuovo look sfoggiato da Cecilia, che per l'occasione ha optato per un carré asimmetrico. Una svolta di look repentina quella della 29enne Cecilia, che dunque si è buttata alle spalle il ricordo della lunga chioma folta che l'accompagnava da molto tempo.

L'amore tra Cecilia Rodriguez e Belencita

"A te che sei un pezzo di me -queste le parole che Cecilia Rodriguez ha riportato nella descrizione del suo ultimo post condiviso su Instagram, per la sorella festeggiata di oggi, Belen Rodriguez- auguro tutte le cose più belle di questo mondo! Te amo hermanita, con todo mi corazón".