Cecilia Rodriguez incontra il suo hater: "Non sono una tr...". E Ignazio s'infastidisce

Il Gf Vip ha portato non poca visibilità e critiche a Cecilia Rodriguez che ogni giorno deve difendersi da centinaia di attacchi in rete.

La Iena Mary Sarnataro ha così deciso di far incontrare alla modella argentina uno dei suoi peggiori hater. Dopo essersi data appuntamento con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la iena ha letto un po' di commenti negativi sul conto della modella. Ma nel mirino degli haters non ci è finita solo Cecilia, anche Belen e la mamma sono state pesantemente offese.

I commenti contro le Rodriguez sono davvero forti, per questo non li riporteremo. Possiamo dire che la iena Mary Sarnataro ne ha raccolti alcuni e tutti erano legati - purtroppo - da un fattore: il dare della poco di buono a Cecilia Rodriguez. Dopo la lettura degli insulti è tutto pronto per l'incontro. Ma una volta che l'hater si trova davanti l'argentina è in difficoltà e tenta di giustificarsi.

"Ma troia per quello che ho visto in tv. Secondo me quello che hai fatto non è stato corretto per il tuo fidanzato", ha commentato l'hater della Rodriguez. E dopo un botta e risposta nel quale Cecilia ha spiegato più volte di non aver fatto nulla di male, "magari il contesto è stato sbagliato, ma ti assicuro che non sono una troia", è intervenuto Ignazio. "Se tu dici a lei troia, io ti prendo e ti riempio di botte", ha esclamato infastidito Moser.

Messo con le spalle al muro, l'hater della Rodriguez ha provato a spiegare che "la parola troia può sembrare chissà cosa ma da parte mia non ha quel significato". Ma ovviamente la giustificazione non sta né in cielo é in terra e per farla breve la iena riappacifica il trio. E se la figuraccia fatta in diretta non è stata abbastanza, l'hater stupisce tutti e prima di lasciare andare i due fidanzatini chiede un selfie con loro... (Guarda il video)