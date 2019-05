Cecilia Rodriguez in lingerie, la somiglianza con Belen lascia a bocca aperta

Cecilia Rodriguez sta prendendo la scena che un tempo fu di Belen. La bella argentina, fidanzata di Ignazio Moser, sta ripercorrendo le tappe che la sorella affrontò dopo il suo arrivo in Italia e la chiacchierata storia d’amore con il calciatore Borriello, che la portarono al successo odierno. Oggi come allora, Cecilia Rodriguez è molto richiesta da brand e aziende di moda, i servizi fotografici si sprecano e le copertine delle riviste anche, insomma niente da invidiare alla sorella maggiore, neppure nel fisico.

E’ proprio in quest’ultimo aspetto, quello fisico, che la somiglianza tra Cecilia e Belen appare oggi più evidente che mai, lasciando tutti a bocca aperta. A testimoniarlo è una recente foto in lingerie pubblicata da Cecilia Rodriguez nelle sue stories di Instagram. Sul suo profilo social, la bella argentina ha condiviso con i suoi follower uno scatto rubato dal backstage dello shooting fotografico del brand di intimo, Modasana. Sul set insieme a lei anche il fidanzato Ignazio, voluto dall’azienda come volto maschile della campagna promozionale legata a calze e calzini.

Nella foto postata Cecilia, bellissima e statuaria, appare di profilo in posa davanti allo specchio, con indosso un body nero e calze autoreggenti. Una fotografia in bianco e nero che mostra il suo incredibile fascino e la somiglianza impressionante con Belen Rodriguez, tanto da poterle scambiare a colpo d’occhio. Un legame indissolubile, quello tra le sorelle argentine, non solo emotivo e familiare ma anche nell’aspetto esteriore. Entrambe, da sempre molto attive sui social, sono state spesso oggetto di illazioni e offese sui social network da parte degli haters che non perdono occasione per scagliarsi contro di loro.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?